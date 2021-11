Arbitrage Bernard Tapie - Crédit Lyonnais : Quatre hommes condamnés, dont le patron d’Orange

Stéphane Richard, actuel boss d’Orange, écope d’un an avec sursis dans l’arbitrage Bernard Tapie - Crédit Lyonnais. La société se penche sur son sort en soirée.

«Actes graves»

C’est dans la procédure pénale que s’est prononcée, mercredi, la Cour d’appel, qui devait déterminer si des infractions avaient été commises. À l’époque directeur de cabinet de la ministre de l’Économie Christine Lagarde, Stéphane Richard, aujourd’hui PDG d’Orange, a été condamné à un an de prison avec sursis et 50’000 euros (52’500 francs) d’amende.

«Il a commis des actes graves en privilégiant les intérêts de Bernard Tapie au détriment de ceux de l’État et des finances publiques qu’il avait en charge de défendre», a expliqué la présidente de la Cour, Sophie Clément. Il a «trahi la confiance» de Christine Lagarde par «ses agissements occultes», a poursuivi la magistrate. «Le préjudice subi par l’État est immense, du fait des sommes détournées et du discrédit que le comportement du prévenu a jeté sur la fonction publique.»

Arbitre «acquis à la cause de Bernard Tapie»

Pour ne pas avoir formé de recours contre la sentence arbitrale, Christine Lagarde a été reconnue, en 2016, coupable de «négligence» mais dispensée de peine par la Cour de justice de la République. La Cour d’appel a prononcé les peines les plus lourdes à l’encontre des deux hommes reconnus coupables d’escroquerie: l’un des trois arbitres, Pierre E., et l’avocat historique de Bernard Tapie, Maurice L.

Le premier, aujourd’hui âgé de 95 ans, «acquis à la cause de Bernard Tapie», a été condamné à trois ans d’emprisonnement et 300’000 euros (315’000 francs) d’amende. Le second, qui a «obtenu la désignation» du premier, s’est vu infliger trois ans de prison, dont un an ferme, 300’000 euros (315’000 francs) d’amende et une interdiction d’exercer pendant cinq ans – applicable immédiatement.