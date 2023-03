Quatre individus interpellés après un brigandage à Montreux

Quatre individus ont ligoté le propriétaire du magasin Cashpay de Montreux, après l’avoir menacé au moyen d’un couteau. Les brigands ont ensuite quitté les lieux en emportant un butin composé d’argent et de bijoux. Les malfrats sont montés dans un taxi à la gare de Montreux et pris la direction de Lausanne.

Alertés par la victime du brigandage, les forces de l’ordre ont mis en place un dispositif d’envergure pour arrêter les malfaiteurs. Une vingtaine de patrouilles de la gendarmerie et des polices communales vaudoises sont intervenues. Repéré sur l’autoroute, le taxi a été intercepté à la hauteur de la jonction autoroutière de Lausanne-Blécherette et les quatre auteurs ont été interpellés. Il s’agit de ressortissants espagnols, domiciliés en Espagne et âgés de 19 à 24 ans.