États-Unis : Quatre Iraniens projetaient d’enlever une journaliste à NYC

Quatre agents de Téhéran ont été inculpés par la justice américaine mardi. Ils prévoyaient d’enlever et d’acheminer une journaliste féministe d’origine iranienne par bateau jusqu’en Iran.

Les suspects ont «utilisé les services de détectives privés pour surveiller, photographier et filmer» la victime et ses proches, «à plusieurs reprises» entre 2020 et 2021, selon le ministère. Les agents avaient cherché une façon de transporter la journaliste hors des États-Unis, l’un d’eux se renseignant notamment sur des vedettes rapides proposant «une évacuation marine autonome» à partir de New York, et un voyage par bateau entre New York et le Venezuela, pays qui entretient «des relations amicales avec l’Iran».