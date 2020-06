Russie

Quatre jours de beuverie pendant que leurs jumeaux agonisent

Deux individus sont accusés d’avoir laissé leurs deux enfants de 16 semaines seuls à la maison pendant qu’ils faisaient la fête. L’un est décédé, l’autre lutte pour sa vie.

Un couple russe a été mis en examen pour meurtre, manquement au rôle de parent et mise en danger de la vie d’un enfant. Margarita and Alexeï Yanayev sont accusés d’avoir laissé leurs jumeaux de seize semaines seuls à la maison pendant quatre jours pour aller faire la fête. La Russe de 23 ans a menti à ses amis en leur racontant que ses enfants avaient contracté le coronavirus et qu’ils étaient hospitalisés.