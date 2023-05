Assaut du Capitole: Quatre membres d’extrême droite reconnus coupables

Difficile à prouver

Ancien «président national» des Proud Boys, Enrique Tarrio, arrêté à Miami en mars 2022, n’était pas à Washington le 6 janvier, mais il était poursuivi pour avoir dirigé l’attaque sur le temple de la démocratie américaine par des membres de cette organisation néofasciste. Depuis l’attaque du 6 janvier 2021, plus de 1000 personnes ont été arrêtées et inculpées dans le cadre de l’enquête sur l’assaut du Capitole.

Mais seule une dizaine ont été accusés de sédition. À l’issue de deux procès, conclus en novembre et janvier, six membres d’une autre milice d’extrême droite, les «Oath Keepers», avaient déjà été condamnés pour sédition. Difficile à prouver, ce chef d’accusation est très rarement utilisé, et la précédente condamnation à ce titre, avant celles de novembre et janvier, remontait à près d’un quart de siècle.