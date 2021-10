Tunisie : Quatre migrants morts et 19 disparus dans un naufrage

Dimanche, un bateau transportant des migrants a chaviré près des côtes tunisiennes. Sept d’entre eux ont pu être sauvés, mais d’autres sont décédés ou portés disparus.

Quatre personnes sont mortes et 19 sont portées disparues après qu’un bateau transportant des migrants tous Tunisiens a chaviré devant les côtes tunisiennes, a appris l’AFP dimanche de source judiciaire. Au total, 30 migrants avaient pris place sur une petite embarcation et «7 ont pu être secourus», a raconté Farid Ben Jha, porte-parole du Tribunal de Mahdia et Monastir (centre-est).