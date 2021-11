Colombie : Quatre militaires tués dans une embuscade

Cette nouvelle attaque est la troisième en deux semaines contre des militaires en Colombie.

Quatre militaires ont été tués dimanche en Colombie dans une embuscade tendue par le «Clan del Golfo», le plus grand groupe de trafiquants de drogue de ce pays, a annoncé l’armée. Il s’agit d’un capitaine, d’un caporal et de deux hommes du rang «qui protégeaient la communauté de Santa Lucia en Ituango», dans le département d’Antioquia (nord-ouest), a écrit sur Twitter le général Juvenal Diaz, le commandant des forces armées dans cette région.

Ils ont été tués par des coups de feu et des grenades en provenance de maisons, a précisé plus tard l’officier dans une vidéo envoyée aux médias. «L’embuscade à Ituango (…) est ignoble ; nous condamnons cette lâche attaque (…)», a quant à lui réagi le président Ivan Duque sur Twitter.

C’est la troisième attaque en deux semaines contre des militaires, dont au moins sept au total ont été tués, selon un bilan officiel. Toutes ont eu lieu dans le département d’Antioquia, la zone d’influence de Dairo Antonio Úsuga, connu sous le nom d’Otoniel, le chef du «Clan del Golfo», capturé le 23 octobre dernier. Pour les autorités, ces attaques sont des représailles après l’arrestation du plus grand baron de la drogue.

Selon le ministère colombien de la Défense, 30% de la cocaïne qui sort chaque année de Colombie est exportée par le «Clan del Golfo», soit environ 300 tonnes. Ce pays est considéré par l’ONU comme le plus grand producteur mondial de cette drogue. Otoniel pourrait être extradé dans les semaines à venir vers les États-Unis, où il est réclamé par des tribunaux de Miami et de New York pour trafic de drogue.