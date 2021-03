Quatre militants échappent encore à la police

Et de rappeler que des discussions participatives ont été menées avec la population et les autorités de la région ainsi que les ONG pour préparer le projet du Mormont, mais que l’apparition de ces militants anonymes et hors la loi sont une nouveauté pour le groupe. “Des revendications anticapitalistes et des accusations d’écocide, ce sont des arguments nouveaux qui n’ont jamais été apportés autour de la table jusqu’à maintenant. C’est difficile à entendre.“ Il a tenu à rappeler que Holcim est un fournisseur local de ciment, notamment pour les chantiers de l’extension de la gare de Lausanne, de l’Hôpital des enfants du CHUV, ou encore du m2, des infrastructures environnementalement cohérentes.