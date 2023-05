Harcèlement scolaire: quatre mineurs mis en examen en France après le suicide d’une ado

Un dispositif de prévention du harcèlement scolaire dans les écoles élémentaires et collèges, le programme pHARe, a été expérimenté à partir de 2019 dans six académies.

Selon le rectorat de l’académie de Lille, cette élève, Lindsay, était scolarisée au collège Bracke-Desrousseau de Vendin-le-Vieil. Une «première situation de harcèlement» avait été signalée la concernant, «traitée par l’établissement», a précisé le rectorat. Elle avait débouché sur «une commission harcèlement et les sanctions adéquates avaient été prononcées», a-t-il ajouté. Un élève mis en cause avait ensuite quitté l’établissement, a-t-il précisé.

«Nous continuons le combat»

Un dispositif de prévention du harcèlement scolaire dans les écoles élémentaires et collèges, le programme pHARe, a été expérimenté à partir de 2019 dans six académies. Il doit achever cette année sa généralisation à toutes les écoles élémentaires et collèges publics. Selon le ministère, 91% des collèges et 64% des écoles sont désormais inscrits dans ce programme. À la demande de Pap Ndiaye, les recteurs devront mobiliser les services académiques et départementaux pour atteindre l’objectif de 100%.