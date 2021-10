Cyclisme : Quatre mois requis contre la «spectatrice à la pancarte»

La spectatrice qui avait fait tomber une cinquantaine de coureurs lors de la première étape du Tour de France 2021 comparaissait ce jeudi, au tribunal correctionnel de Brest.

La substitute au procureur Solenn Briand a souligné devant le tribunal correctionnel de Brest que la prévenue, âgée de 31 ans, avait reconnu «la dangerosité de son comportement» et «présenté des regrets». Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre.

«Allez Opi-Omi!»

Vêtue d’un pantalon et d’un pull bleu marine, la jeune femme, sans emploi et sans casier judiciaire, a fui les caméras à son arrivée au tribunal correctionnel. Son avocat, Julien Bradmetz, a immédiatement demandé que les débats se passent à huis clos, demande rejetée par le président de séance.

«Préjudice physique, moral et économique»

Plusieurs coureurs avaient été contraints à l’abandon, dont l’Allemand Jasha Sütterlin (DSM) et l’Espagnol Marc Soler (Movistar). Ce dernier, vainqueur de Paris-Nice 2018, avait eu trois fractures aux bras.

«Le préjudice subi par les coureurs est physique, moral et économique. Un athlète s’entraîne des mois pour un grand Tour, et il n’est pas acceptable que tout son travail acharné, celui de sa famille, de son staff et de son équipe soit anéanti en un instant, par la quête de popularité de ceux qui devraient assister à l’événement sans en devenir les protagonistes», peste dans le communiqué, le président de l’organisation basée en Suisse, l’ancien pro italien, Gianni Bugno.