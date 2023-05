Lac Majeur (I): quatre morts après le naufrage d’un bateau de touristes

Une vidéo filmée par les pompiers a montré un hélicoptère de recherche survolant des eaux houleuses où flottaient des chaises et d’autres débris.

Une vingtaine de survivants parmi les passagers avaient été sortis de l’eau par d’autres bateaux ou avaient pu nager vers le rivage, ont rapporté des médias italiens. Le bateau transportait des touristes tant italiens qu’étrangers et a coulé rapidement, emportant l’une des victimes avec lui, selon ces informations de presse.

Une vidéo filmée par les pompiers a montré un hélicoptère de recherche survolant des eaux houleuses où flottaient des chaises et d’autres débris. Le lac Majeur, qui se trouve dans le sud des Alpes, est le deuxième plus grand lac d’Italie et une destination touristique prisée.