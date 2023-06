Russie: Quatre morts après une explosion dans une usine bourrée d’explosifs

Quatre personnes ont été tuées et plusieurs blessées, mardi, dans une explosion qui s’est produite dans une usine de poudre à canon dans le centre de la Russie, ont indiqué les autorités, évoquant une cause accidentelle. «Une explosion s’est produite dans les locaux de l’usine de poudre à canon de Tambov», une ville située à environ 400 km au sud-est de Moscou, a indiqué l’antenne locale du ministère russe des Situations d’urgence, citée par les agences de presse russes. «Pour l’heure, nous disposons d’informations sur quatre morts et des blessés» dans cette explosion, a-t-elle précisé.