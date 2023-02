Asie : Quatre morts aux Philippines dans le crash d’un avion sur un volcan

Une équipe de secouristes a atteint le site du crash mercredi et confirmé qu’il n’y a aucun survivant, a expliqué jeudi Carlos Baldo, maire de la commune de Camalig dont le territoire couvre le site de l’accident.

Quatre personnes dont deux Australiens étaient à bord de l’appareil, un Cessna 340 parti samedi dernier pour Manille depuis l’aéroport international de Bicol, dans la province centrale d’Albay et non loin du volcan Mayon.

Terrain difficile

«C’est un terrain très difficile» et la récupération des corps risque de prendre plus d’un jour, a prévenu Cedric Daep, un responsable de la gestion des catastrophes à Albay. «C’est très escarpé et il y a des crêtes où seule une personne peut monter à la fois», a-t-il ajouté.