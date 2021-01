«La démocratie américaine boite des deux pieds»

L’ex-président Barack Obama a estimé que les violences qui ont eu lieu au Capitole étaient «une honte», mais pas une «surprise» vue l’attitude de Trump et des républicains.

«L’histoire se souviendra des violences aujourd’hui au Capitole, encouragées par un président qui a menti sans relâche sur l’issue d’une élection, comme un moment de déshonneur et de honte pour notre pays», a-t-il indiqué dans un communiqué. «Mais on ne regarderait pas la vérité en face si on considérait cet événement comme une surprise totale», a-t-il ajouté, dénonçant le «crescendo violent» des derniers mois alimenté par refus des républicains de «dire la vérité».