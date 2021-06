Égypte : Quatre morts dans l’effondrement d’un immeuble à Alexandrie

Quatre femmes sont mortes dans l’effondrement d’une maison de cinq étages décrite comme vétuste.

Les centres d’Alexandrie et du Caire, où de nombreuses constructions datent du XIXe et du début du XXe siècle, ont longtemps hébergé la bourgeoisie du pays et d’importantes institutions publiques. Toutefois, dans la capitale comme dans la seconde plus grande ville du pays, nombre de ces immeubles sont aujourd’hui délabrés ou à l’abandon.