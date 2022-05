Bulgarie : Quatre morts dans l’incendie d’une maison de retraite

Un résident atteint de troubles psychiatriques pourrait avoir bouté le feu à une maison de retraite et causé la mort de quatre personnes, dans la ville de Varna.

Quatre résidents d’une maison de retraite sont morts et un autre a été hospitalisé dans un état grave en Bulgarie, suite à un incendie à Varna (Est) dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé la police. Les victimes sont des hommes âgés de 70 à 73 ans et une femme de 88 ans, a indiqué une responsable de la police régionale, Petya Kupova, précisant qu’une femme de 83 ans est entre la vie et la mort. La piste d’un acte criminel provoqué par un résident atteint de troubles psychiatriques est envisagée.