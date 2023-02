Indonésie : Quatre morts dans un séisme en Papouasie

«Un café s’est effondré et quatre personnes sont mortes. Il est tombé dans la mer», a noté Asep Khalid, chef de l’agence de gestion des catastrophes de Jayapura, dans un communiqué. Les habitants de Jayapura se sont enfuis des maisons et magasins après la secousse. «J’étais en train de manger quand soudainement, tout s’est mis à trembler et la secousse est devenue plus forte», a indiqué à l’AFP Putri Kurita, 30 ans, qui est sortie précipitamment d’un autre restaurant.