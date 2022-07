Chine : Quatre morts dans une attaque au couteau à l’hôpital

Un homme armé d'un couteau a tué quatre personnes samedi dans un hôpital de Shanghai avant d'être maîtrisé par la police. Les motifs de cette agression restent flous pour l'heure.

«La police est rapidement arrivée sur place et a découvert un homme qui tenait un groupe de personnes en otage avec un couteau au septième étage de l’hôpital», a indiqué la police dans un communiqué. «Lorsque le suspect a tenté de s’en prendre aux otages et aux agents, la police a ouvert le feu pour le blesser et le maîtriser», ajoute le communiqué.