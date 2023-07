Irak: Quatre morts dans une frappe de drone imputée à la Turquie visant le PKK

L’armée turque ne commente que rarement ses frappes en Irak mais elle mène régulièrement des opérations militaires terrestres et aériennes contre les combattants kurdes turcs du PKK et ses positions dans le nord de l’Irak, au Kurdistan autonome ou dans la région montagneuse du Sinjar.

Vendredi soir aux alentours de 20 h 00 (17 h 00 GMT), «quatre combattants du PKK ont été tués et un autre blessé quand un drone de l’armée turque a pris pour cible leur véhicule près du village de Rangina», au nord de Souleimaniyeh, deuxième ville du Kurdistan autonome, d’après un communiqué succinct des services antiterroristes du Kurdistan autonome. Ankara a installé depuis 25 ans plusieurs dizaines de bases militaires au Kurdistan irakien pour lutter contre le PKK, qui dispose également de bases-arrières dans cette région.

Bientôt une visite en Irak du président turc Recep Tayyip Erdogan ?

Fin mai, trois combattants d’un mouvement yazidi affilié au PKK --les Unités de résistance du Sinjar-- ont été tués par une frappe de drone imputée à la Turquie. Des bombardements similaires avaient eu lieu fin février et début mars. De longue date, Bagdad et Erbil, capitale du Kurdistan irakien, sont accusées de détourner le regard sur ces bombardements turcs, pour préserver l’alliance stratégique les unissant à la Turquie, partenaire commercial incontournable. Même si régulièrement des communiqués viennent condamner du bout des lèvres une violation de la souveraineté irakienne et les répercussions pour les civils.