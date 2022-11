Afrique : Quatre morts dans une tentative de coup d’Etat au Sao Tomé-et-Principe

«Quatre vies humaines ont été perdues»

«Quatre citoyens» et «12 soldats de l’armée et du bataillon Buffalo» ont tenté d’occuper des installations d’un site militaire et ont «tous été neutralisés et capturés», avant que trois d’entre eux ne décèdent des suites de leurs «blessures», a assuré la même source à l’agence santoméenne, affirmant que l’armée a tenté «au maximum» de «préserver» leurs vies en les conduisant à l’hôpital.