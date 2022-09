Etats-Unis: Quatre morts dans une tuerie à l’arme à feu à Memphis

États-Unis : Quatre morts dans une tuerie à l’arme à feu à Memphis

Christine Tannous/USA Today Network via REUTERS

Quatre personnes ont été tuées et au moins trois autres blessées dans une tuerie qui a duré plusieurs heures, mercredi à Memphis, dans l’État américain du Tennessee (sud-est), a déclaré la police locale qui a arrêté le tireur présumé. L’homme, Ezekiel Kelly, 19 ans, a été arrêté avec deux armes dans son véhicule vers 21h locales (jeudi à 3h en Suisse) et placé en détention sans incident, a indiqué la cheffe de la police, Cerelyn Davis, à la presse.

Huit scènes de crimes

Il aurait tué sa première victime, mercredi, peu après minuit, avant de poursuivre son parcours meurtrier à travers la ville dans l’après-midi et en début de soirée. Au moins huit scènes de crime ont été identifiées, incluant un «carjacking» (vol de voiture avec violence) et des tirs dans un magasin, a ajouté Cerelyn Davis, ajoutant qu’Ezekiel Kelly avait diffusé une partie de ses actes sur Facebook Live.

Les autorités ont diffusé des consignes de rester chez soi durant cette tuerie, et procédé au bouclage de certains secteurs de la ville. Les États-Unis sont régulièrement le théâtre de tueries de masse et autres violences par armes à feu, mais la question du contrôle de armes reste politiquement ultra-sensible et le Congrès demeure réticent à durcir la législation dans ce domaine.