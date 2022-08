Drame : Quatre morts et neuf blessés dans une crue subite en Chine

Le bilan actuel est de «quatre morts, trois blessés graves et six blessés légers».

Réfugiée sur un rocher

Des images publiées par les médias chinois montraient la brusque montée des eaux d’une rivière de la banlieue de la ville de Pengzhou, dans la province du Sichuan. On pouvait voir des touristes se baignant et jouant dans cette rivière peu profonde lorsqu’une importante masse d’eau est arrivée. Ils ont alors tenté de se mettre à l’abri, mais certains n’ont pas réussi à escalader à temps la berge rocheuse.

Une vidéo diffusée par le «Quotidien de la Jeunesse», un journal étatique, montrait une femme s’étant réfugiée sur un rocher au milieu de la rivière, avant de perdre pied et d’être entraînée par le courant. Selon un bilan donné par les autorités locales, en fin de journée, on comptait quatre morts, trois blessés graves et six blessés légers».