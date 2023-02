Mondiaux de ski alpin: Quatre mousquetaires pour un dernier gros coup en slalom?

Le 4 février dernier, Daniel Yule (en haut à gauche) et Ramon Zenhäusern (à sa dr.) ont terminé les deux sur le podium du slalom de Chamonix. (Photo by Jeff PACHOUD / AFP) AFP

Loïc Meillard: «J’ai faim et envie de terminer tout devant!»

Vice-champion du monde de géant à Courchevel, vendredi, Loïc Meillard est en pleine confiance. «A chaque fois que je suis au départ, j’ai faim et j’ai envie de terminer tout devant, avertit le Neuchâtelois d’origine. Après, c’est une nouvelle journée et une nouvelle course. La concurrence est solide en slalom. A moi de faire le job pour réaliser un nouveau coup.»



A 26 ans, le skieur d’Hérémence réalise la meilleure saison de carrière. Il a signé sa première victoire en géant (à Schladming) et a décroché deux podiums en slalom (sur un total de quatre dans sa carrière), ce qui lui permet d’occuper la sixième place de la Coupe du monde de la spécialité.

Ce dimanche, il sera clairement l’un des prétendants pour une médaille. Et pourquoi pas le titre?

Daniel Yule: «J’ai montré que j’avais le niveau pour une médaille»

Plus besoin de présenter le slalomeur le plus prolifique du ski suisse. Avec ses six victoires (dont deux obtenues à Kitzbühel et à Madonna cet hiver) et quinze podiums en Coupe du monde de slalom, Daniel Yule est une «bête de course.»

«Il n’y a pas besoin de tourner autour du pot. Aux Mondiaux, il n’y a que les médailles qui comptent, tranche le skieur de La Fouly. J’ai montré cette année que j’ai le niveau pour batailler pour cela.»

Le Valaisan, deuxième du classement de la spécialité (36 points derrière le Norvégien Lucas Braathen), ne va pas calculer. «Tout peut se passer, ça reste du slalom, mais je vais tout laisser sur la piste pour n’avoir aucun regret, lâche-t-il. J’espère que j’aurai la chance et la réussite de mon côté.» Ce serait un joli cadeau pour ses 30 ans, qu’il a fêtés ce samedi, non?

Ramon Zenhäusern: «Le potentiel est là pour un triplé suisse»

Parmi les quatre mousquetaires des piquets serrés, le géant de Bürchen est le seul à avoir décroché une médaille internationale (l’argent olympique en 2018) en slalom. Et Ramon Zenhäusern a remporté le slalom de Chamonix, juste avant les Mondiaux de Courchevel/Méribel.

«On repart à zéro, mais je me réjouis énormément de courir ici, car je me sens en forme, assure le Haut Valaisan. Je suis capable de skier rapidement sur toutes les pistes. Mais la densité en slalom est très forte, on l’a vu avec le dossard 45 sur le podium à Chamonix.»

«RZ» a vu toutes les courses des Suisses devant sa télévision. «ça nous enlève de la pression et nous motive à les imiter, lance-t-il. Dans notre équipe de slalom, le potentiel est là pour faire un triplé, mais il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte.»

Marc Rochat: «Attention à un Rochat qui est libéré»

C’est le «rookie» de la bande. A 30 ans, Marco Rochat découvre les Mondiaux, après des années de galère. «Ces Mondiaux représentent 15 ans de travail et peut-être 7 opérations, mais aussi des heures et des heures dans des salles d’entraînement où personne ne te regarde, des moments de doutes, de tristesse et très peu de moments de joie», décrit celui qui a réussi deux top 10 cet hiver.