Voilà un dérapage de campagne électorale peu banal. En début d’année, les citoyens de la Tour-de-Peilz ont reçu un tout-ménages affichant le slogan: «La municipalité a tenu ses promesses», durant la législature 2016-2021. Or, premier problème, seuls apparaissaient sur l’image le quatre municipaux du centre droit: les PLR Alain Grangier (syndic), Olivier Martin et Olivier Wälchli, ainsi que le PDC Jean-Pierre Schwab. Mais, en plus d’avoir «oublié» leur collègue socialiste Taraneh Aminian, les quatre hommes ont utilisé les armoiries de la commune, sans autorisation, explique «24 heures».