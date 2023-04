Philippines: Quatre nouvelles bases militaires accessibles aux Etats-Unis

Les soldats américains peuvent accéder à ces bases mais aussi y stocker des équipements et matériels militaires.

Les Philippines ont annoncé lundi la localisation de quatre nouvelles bases militaires pouvant être utilisées par les États-Unis. Une est proche de la très disputée mer de Chine méridionale et une autre non loin de Taïwan. Les quatre sites sont considérés comme «appropriés et mutuellement avantageux», a précisé le bureau de presse présidentiel dans un communiqué.