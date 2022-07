Athlétisme : Quatre nouvelles stars présentes à Athletissima

Quatre nouvelles têtes d’affiche vont faire vibrer le public de la Pontaise le 26 août prochain, à l’occasion d’Athletissima 2022. En plus des huit champions olympiques déjà annoncés - Ryan Crouser (lancer au poids), Neeraj Chopra (lancer du javelot), Armand Duplantis (saut à la perche), Steven Gardiner (400m), Shaunae Miller-Uibo (400m), Pedro Pichardo (triple saut) Mutaz Barshim et Mutaz Barshim (tous deux en or en saut en hauteur) - Shelly-Ann Fraser-Pryce, Erriyon Knighton, Yulimar Rojas et Hansle Parchment rejoignent le riche plateau de cette 47e édition.