Photographie : Vevey va conserver quatre oeuvres du Festival Images

Pour faire vivre son label «ville d’images» entre deux biennales, la commune gardera quatre oeuvres de l’édition 2020. Elles seront visibles jusqu’en septembre 2022.

Parmi les 4 oeuvres qui vont rester jusqu’en 2022, «All That Life Can Afford» de Matt Stuart (UK) sur la façade de la Salle del Castillo.

Pour faire vivre son label «ville d’images» entre deux biennales, la commune gardera les quatre oeuvres suivantes: «Ice, Birds and Fire» de Batia Suter (CH/NL) sur la façade de la caserne des pompiers, «All That Life Can Afford» de Matt Stuart (UK) sur la façade de la Salle del Castillo, ainsi que «Alternative Moons» de Robert Pufleb & Nadine Schlieper (DE), sur Les Galeries du Rivage.