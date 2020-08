Suisse

Quatre ONG plaident pour un changement de politique agricole

«Stop à l'agrobusiness»: c’est le nom de la campagne lancée par quatre organisations contre l'agriculture intensive, qui «épuise» les sols et les eaux en Suisse.

Les organisations environnementales WWF Suisse, Pro Natura, Greenpeace et BirdLife lancent dimanche une campagne, intitulée «Stop à l'agrobusiness». Les Suisses devront bientôt se prononcer sur trois initiatives liées à l'agriculture et l'environnement.

Objectifs environnementaux pas atteints

D'autant plus qu'aucun des treize objectifs environnementaux pour l'agriculture (OEA), définis en 2008, n'ont été atteints. Dans le cas de l’impact environnemental des apports d’ammoniac, des gaz à effet de serre, des produits phytosanitaires et des engrais, pratiquement aucun progrès n’a été réalisé ces 20 dernières années, évaluent les quatre ONG.

Qui relève toutefois que depuis 2008, on enregistre de faibles progrès dans l’ampleur des surfaces de promotion de la biodiversité et de l’espace réservé aux cours d’eau.

Fausse route

Et Alexandra Gavilano, cheffe de projet Agriculture et Climat chez Greenpeace d'ajouter: «Comme la Suisse ne peut pas nourrir les nombreux animaux avec ses propres ressources, elle est dépendante de ses importations de fourrage. L'agriculture non adaptée au lieu – cela inclut les élevages intensifs et les monocultures pour la production d'aliments à ces animaux – détruit d'importants écosystèmes dans le pays et à l'étranger.»