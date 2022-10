Grisons : Quatre ours réunis au refuge d’Arosa

C’est une première pour Arosa Terre des Ours: quatre plantigrades – deux pensionnaires locaux et deux ours de Macédoine du Nord – ont été réunis sur le même territoire.

Des visiteurs ont pu assister à la réunion des ours. Fondation Arosa Terre des Ours | Quatre Pattes Suisse

Ce mercredi, le refuge Arosa Terre des Ours dans les Grisons a vécu «une première en quatre ans d’existence du projet grison de protection des animaux»: quatre ours ont été réunis. Les quatre pensionnaires sont sur place depuis mai 2022 – moment où le refuge a accueilli Jamila et Sam, deux ours de Macédoine du Nord. Mais pour que les nouveaux venus et les résidents locaux, Amelia et Meimo, puissent s’habituer à cette nouvelle cohabitation, les animaux avaient jusqu’à présent «pu faire connaissance deux par deux au cours d’une phase d’apprentissage intensive», explique Quatre Pattes Suisse.

«Maintenant que nous avons vu que les quatre ours s’acceptent et que la hiérarchie est établie ( voir encadré), nous passons à l’étape suivante», explique le Dr Hans Schmid, directeur scientifique d’Arosa Terre des Ours. Et cette nouvelle étape s’est déroulée dans la grande installation extérieure du refuge.

Sortis de leur enclos pour chercher de la nourriture, Amelia et Meimo «ont tout de suite remarqué que deux autres ours étaient également en train de chercher, sur le même territoire, de quoi manger. Selon les responsables sur place, cela s’est passé de manière tout à fait typique pour les ours», raconte Quatre Pattes Suisse.

Apprentissage en cours

«Comme la hiérarchie est déjà claire, les animaux dominants ont continué leur chemin et les animaux soumis ont respecté une certaine distance», a commenté Hans Schmid. Il s’attend désormais à ce que les prochains jours et semaines se déroulent également «de manière mesurée». Les ours vont désormais apprendre à se répartir le territoire de près de trois hectares qu’ils ont à disposition.

«Une vie aussi naturelle que possible» L’objectif du projet du refuge Arosa Terre des Ours est «de permettre aux ours de vivre une vie aussi naturelle que possible». Autrement dit, les règles de la nature s’appliquent en grande partie; «cela signifie que lorsque les ours rencontrent des congénères, ils établissent une hiérarchie et les animaux les plus soumis apprennent à s’écarter», explique Quatre Pattes Suisse. «L’installation fait près de trois hectares et le terrain naturel avec des rochers, des arbres, des prés, des buissons et des grottes offrent suffisamment de possibilités à Amelia, Jamila, Sam et Meimo pour se retirer. Les ours peuvent facilement s’éviter mutuellement et se détendre quand ils recherchent de la nourriture», précise Hans Schmid.