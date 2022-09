Football : Quatre parades en sept secondes!

En National League anglaise (soit la cinquième division du pays), le Weymouth Football Club vit un début de saison plutôt compliqué. Après huit rencontres de championnat, l’équipe du sud de l’Angleterre pointe au 24e et dernier rang du championnat, sans aucune victoire et deux matches nuls à son actif.

Un penalty au départ

Malgré ce départ catastrophique et plutôt anonyme, le nom de Weymouth fait le tour de la Toile depuis peu. En cause: la séquence incroyable du gardien de l’équipe, Ryan Sandford. Dans les arrêts de jeu de la rencontre entre Bath City et Weymouth, Sandford a non seulement stoppé un penalty, mais a ensuite réalisé trois arrêts dans la foulée. En tout, le portier a stoppé quatre tirs en sept secondes. Remarquable, mais tout de même insuffisant pour éviter la défaite de son équipe au final (2-1).