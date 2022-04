Diplomatie : Quatre parlementaires suisses sont en Ukraine

Une délégation suisse, dont la présidente du National Irène Kälin, ainsi que le Vaudois Roger Nordmann et le Genevois Yves Nidegger, seront en visite officielle à Kiev et Boutcha.

Quatre parlementaires suisses sont arrivés en Ukraine, ce mercredi. La présidente du Conseil national, Irène Kälin, le président vaudois du groupe socialiste Roger Nordmann, Yves Nidegger (UDC/GE) ainsi que Nik Gugger (PEV/ZH) sont de la partie, de même que l’ambassadeur suisse en Ukraine, Claude Wild, ont annoncé les services du Parlement. La délégation veut ainsi manifester la solidarité de la Suisse avec la population ukrainienne et témoigner son soutien au président du Parlement ukrainien, ainsi qu’à l’ensemble du Parlement, précisent-ils.

La présidente du National, qui a reçu une invitation du président du Parlement ukrainien il y a deux semaines, a d’ailleurs tweeté avant son départ «En ces temps terribles de guerre, un signe de solidarité et d’humanité sur le terrain est le moins que je puisse faire».

La délégation parlementaire est arrivé Kiev à bord d'un train de nuit des chemins de fer ukrainiens. Le train est parti mardi soir de Pologne où les Suisses sont arrivés depuis l’aéroport de Berne-Belp via l'un des jets du Conseil fédéral. Selon l'ordonnance sur le service de transport aérien de la Confédération, Irène Kälin y est en effet autorisée en tant que présidente du Conseil national.

Les Suisses doivent être reçus au siège de la Verkhovna Rada, le Conseil suprême (ou Parlement) d’Ukraine. Ils discuteront de la situation en Ukraine avec le président du Conseil suprême, Ruslan Stefanchuk, et d’autres membres du Parlement. Irène Kälin doit en outre s’exprimer devant le Parlement ukrainien. La délégation devrait en outre pouvoir se rendre dans les villes de Boutcha et d’Irpin, récemment libérées.

Relations depuis 1991

La Suisse et l’Ukraine entretiennent des relations diplomatiques depuis la proclamation de l’indépendance de l’Ukraine, en décembre 1991. La Suisse soutient le processus de réforme engagé en Ukraine et la recherche d’une solution pacifique au conflit armé avec la Russie. Pour rappel, Berne a décidé d’appliquer l’entier des sanctions économiques de l’UE à l’encontre de Moscou, tout en respectant la neutralité de la Suisse et les activités humanitaires, a précisé le Conseil fédéral.