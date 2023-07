Avion abattu en Iran en 2020: plainte de 4 pays contre Téhéran

Le Canada, l’Ukraine, la Suède et le Royaume-Uni, réunis dans une coalition pour les victimes du crash d’un avion ukrainien abattu en 2020 en Iran , ont saisi la Cour internationale de Justice contre Téhéran pour obtenir réparation, a annoncé cette instance mercredi. Ces pays estiment que l’Iran «a violé une série d’obligations» de l’aviation civile en abattant le Boeing assurant le vol PS752 d’Ukraine International Airlines après son décollage de Téhéran , causant la mort des 176 occupants, en majorité des Iraniens et des Canadiens.

La coalition qui avait des ressortissants à bord, avait annoncé en juin qu’elle poursuivrait l’Iran devant la CIJ, mettant à exécution leur ultimatum lancé en décembre. Elle demandait à Téhéran de se soumettre dans les six mois à un arbitrage contraignant pour «tenir l’Iran responsable». Les quatre pays demandent à la Cour d’imposition d’envisager «une réparation complète pour tous les préjudices subis» et d’obliger l’Iran à verser «une compensation totale aux demandeurs pour les dommages matériels et moraux subis par les victimes et leurs familles.»