Crise migratoire : Quatre personnes disparues et une morte aux îles Canaries

Quatre migrants sont portés disparus après être tombés à l’eau durant le sauvetage de leur bateau et une migrante est décédée au sud de l’archipel espagnol des Canaries, a annoncé mercredi le service espagnol des garde-côtes.

L’embarcation, à bord de laquelle se trouvaient 34 migrants, a été secourue dans un premier temps mardi par un navire marchand au sud de l’île de Grande Canarie. Mais «à cause des conditions météorologiques et de leur épuisement», quatre d’entre eux «sont tombés à l’eau et n’ont pas pu être secourus», a indiqué une porte-parole des garde-côtes.