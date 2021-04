Vol à la tire - Quatre personnes en détention après un contrôle de police

Selon un communiqué, en décembre 2020, lors d’une patrouille dans le secteur de la Broye, des agents de la police cantonale fribourgeoise ont identifié quatre personnes à bord d’un véhicule suspect. Lors des contrôles approfondis de ces personnes, il s’est avéré qu’elles étaient recherchées pour des vols à la tire dans les cantons de Vaud et Fribourg.

Les individus ont été placés en détention préventive et une instruction pénale a été ouverte. Les investigations qui ont suivi ont permis d’identifier les personnes – trois femmes âgées entre 25 et 37 ans et un homme de 28 ans, tous de nationalité roumaine – comme les auteurs d’une quarantaine de délits. Le butin est estimé à environ 20’000 francs.