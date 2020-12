Cressier (NE) : Quatre personnes hospitalisées après un incendie

Un sinistre survenu vendredi soir dans un immeuble à Cressier a blessé quatre locataires, dont un se trouve dans un état grave. Plus de 70 pompiers sont intervenus pour venir à bout des flammes.

Pris au piège par la fumée et les flammes, neuf locataires ont été secourus et évacués par les pompiers, ont indiqué samedi le Ministère public et la police cantonale neuchâtelois dans un communiqué. Comme le risque de propagation des flammes par les toitures était important, les habitants des immeubles attenants ont aussi été préventivement évacués.