Canada : Quatre personnes musulmanes tuées par un pick-up lors d’une attaque

Un homme a foncé sur une famille musulmane au volant de sa camionnette dans le sud de l’Ontario lundi, tuant quatre membres de la famille et blessant un enfant.

Un garçon de neuf ans de cette même famille a également été hospitalisé à la suite de l’attaque, survenue dimanche soir dans la ville de London. Le suspect, un homme de 20 ans, a pris la fuite après les faits, mais a été arrêté rapidement à 7 km des lieux du drame et a été inculpé lundi de quatre meurtres avec préméditation et une tentative.

«Il y a des preuves qu’il s’agissait d’un acte prémédité et planifié, motivé par la haine. Nous croyons que les victimes ont été ciblées parce qu’elles étaient musulmanes», a déclaré Paul Waight, enquêteur de la police de la ville de London. «Il n’y a aucun lien antérieur connu entre le suspect et les victimes», a-t-il ajouté.

Justin Trudeau «horrifié»

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s’est dit «horrifié» sur Twitter. «Aux proches des personnes terrorisées par l’acte de haine d’hier, on est là pour vous. On est aussi de tout cœur avec l’enfant qui est toujours à l’hôpital et on pense à lui pendant son rétablissement.» «L’islamophobie n’a sa place dans aucune de nos communautés. Cette haine est insidieuse et méprisable – et elle doit cesser», a écrit le chef du gouvernement.