Japon : Quatre personnes retrouvées après le naufrage d’un bateau

Les autorités japonaises ont annoncé dimanche avoir retrouvé 4 des 26 personnes portées disparues après le naufrage d’un bateau de tourisme samedi.

Intenses recherches

La police, les Forces japonaises d’autodéfense (SDF) et des pêcheurs locaux participent également aux opérations, à la fois maritimes et aériennes. Le Kazu 1 transportait deux membres d’équipage et 24 passagers, dont deux enfants. Il naviguait dans des eaux glacées et agitées. La température de l’eau en journée dans la zone était de deux, trois degrés Celsius à peine.