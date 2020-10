Canton de Fribourg : Quatre personnes soupçonnées de terrorisme ont été arrêtées

Quatre individus originaires des Balkans, dont une femme, auraient violé la loi interdisant les groupes Al-Qaïda et Etat islamique et les organisations apparentées.

Quatre personnes ont été arrêtées dans le canton de Fribourg. Elles sont soupçonnées de terrorisme. Il s’agit de trois hommes et une femme originaires des Balkans, indique vendredi le Ministère public de la Confédération (MPC) .

Les arrestations ont eu lieu dans le cadre de deux procédures pénales, précise le MPC dans un communiqué. La première a été ouverte en août 2020 à l’encontre d’une Kosovare de 28 ans et d’un Macédonien de 29 ans. Le MPC a ouvert la deuxième en septembre 2020 contre un Kosovar de 26 ans et un Suisso-kosovar de 34 ans.

Tous les prévenus sont domiciliés dans le canton de Fribourg. Ils sont soupçonnés d’avoir violé la loi interdisant les groupes Al-Qaïda et Etat islamique et les organisations apparentées et le soutien, respectivement la participation, à une organisation criminelle. La présomption d’innocence prévaut.