Fribourg : Quatre personnes sur cinq victimes de harcèlement de rue

Une étude de la Haute École de travail social de Fribourg menée auprès de 4300 personnes indique que 79% des répondants ont subi du harcèlement de rue en ville. Les victimes sont en majorité des jeunes femmes et des personnes LGBT.

Selon l’étude, les frottements et attouchements ont plutôt lieu dans les transports publics, les bars, les discothèques et les soirées festives. Les interpellations inadéquates, les remarques sur l’habillement, les insultes et les propositions indécentes surviennent surtout à la gare, au centre-ville et dans les quartiers.