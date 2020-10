Quatre plantes que vous pouvez encore mettre en terre en octobre

C’est l’automne, l’été a définitivement tiré sa révérence. Le temps est venu de sortir sa petite laine. Même si vous n’êtes pas fan de cette saison, vous pouvez tout de même y trouver du plaisir, notamment en préparant d’ores et déjà votre balcon ou votre jardin pour le printemps prochain. Et contrairement au mois d’été, au moins les gouttes de sueur ne perleront pas sur votre front. Vous pouvez encore mettre les plantes suivantes en terre au mois d’octobre pour avoir un jardin ou un balcon coloré au printemps.

L’ail

L’ail est une plante formidable: il est particulièrement conseillé pour les débutants et vous pouvez l’utiliser dans une multitude de plats. L’ail appartient à la famille des amaryllis, tout comme les oignons, les échalotes, la ciboulette et le poireau. Si vous plantez de l’ail en octobre, trouvez-lui un endroit ensoleillé.

Le crocus

L’iris

Il existe plus de 300 espèces d’iris dont la plus commune en Suisse est la flambe. Elle ressemble à une plante exotique, mais est très robuste et résiste au froid de l’hiver. Pour augmenter vos chances d’obtenir de beaux iris, on préférera les cultiver à partir de bulbes plutôt qu’à partir de semences. À l’instar du crocus et de l’ail, l’iris aime les sols bien drainés et beaucoup, beaucoup de soleil.