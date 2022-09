Lausanne : Riverains du stade fatigués par les excès des fans de foot

«Les supporters zurichois, dont certains équipés de barres de fer et de sprays au poivre, ont lancé des pierres et des bouteilles en direction de la police. Un fourgon de la police de Lausanne et un fourgon de gendarmerie ont été endommagés. On déplore des vitres cassées et une carrosserie abîmée. La police a fait usage de moyens de contrainte, c’est-à-dire de sprays et de balles en caoutchouc pour ramener le calme», détaille Sébastien Jost, porte-parole de la Police lausannoise.