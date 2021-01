C’est peut-être la première chose utile à apprendre en cuisine: savoir faire une sauce à salade. Ça nous ouvre tout un univers de mets t rès simples à confectionner.

Voici donc quatre recettes. Qui vont tant pour des salades vertes que pour d’autres légumes plus compliqués si on le souhaite.

La plus rapide et passe-partout: la vinaigrette citron

C’est la sauce idéale avec des carottes râpées ou une salade assez fraîche comme une laitue iceberg.

Il vous faudra:

1 citron

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

du sel et du poivre

Il suffit de mélanger le jus d’un demi - citron ainsi qu’une bonne pincée de sel dans un bol. Le but étant de faire fondre le sel. Ensuite, on prend un petit fouet ou une fourchette et on incorpore l’huile d’olive. Plus qu’à jeter les carottes dedans et à manger.

Et si vous préférez plus onctueux, rajoutez: 1 cuillère à café de moutarde , 1 cuillère à soupe de séré , 1 cuillère à café de mayonnaise ! Oui, ce n ’ est alors plus exactement une vinaigrette vu qu’il y a du séré et de la M ayo. Mais l’esprit est là! Et c’est tellement mieux quand c’est onctueux!

La plus complexe et savoureuse: la sauce à salade française

À la base, la sauce à salade à la française est montée à l ’ œuf, telle une mayonnaise. Mais il faut faire un sacré volume pour que ça vaille la peine d’y mettre un œuf. On va donc partir sur une base de M ayo.

Il vous faudra:

1 oignon blanc

1 gousse d’ail

1 cuillère à café de moutarde

1 cuillère à soupe de mayonnaise

2 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc

4 cuillères à soupe d’huile végétale (tournesol, colza)

sel et poivre

Émincez finement l’oignon et l’ail et blanchissez-les dans une petite casserole d’eau bouillante pendant 1 à 2 minutes. É gouttez le tout et laissez refroidir un instant. Dans un saladier, ajoutez la moutarde, la mayonnaise, un e pincée de sel, le vinaigre de vin blanc et l’ail et l’oignon. Mélangez jusqu’à ce que le sel soit totalement fondu. Ensuite, mixez et ajoutez l’huile petit à petit. Rectifiez l’assaisonnement avec le sel et le poivre. Servez.

La plus sophistiquée: vinaigrette balsamique et huile de noix

Parfaite sur une salade de rampon, avec des croûtons bien dorés et, pourquoi pas, des filets de poulet ou des blancs de cailles rôtis. Elle convient aussi pour parfumer des légumes grillés!

Il vous faudra:

2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique

4 cuillères à soupe d’huile de noix

Sel et poivre

La préparation est toute simple: mélangez les liquides au fouet et assaisonnez. Servez!

Pour une touche d’Asie: vinaigrette au sésame et au soja

Pour changer un peu, voici une sauce qui fait voyager. Parfaite pour le chou chinois ou le concombre!

Il vous faudra:

4 cuillères à soupe d’huile de sésame

2 cuillères à soupe de sauce soja

Des graines de sésame fraîches

Un oignon nouveau