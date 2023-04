Suisse: Quatre réfugiés sur cinq dépendent de l’aide sociale pour vivre

En outre, certains réfugiés n’ont que peu suivi l’école et d’autres souffrent de traumatisme ou sont physiquement handicapés. Last but not least, les délais de traitement des demandes d’asile des personnes arrivées en 2015 ont duré parfois près de 4 ans. Or sans une décision d’asile, impossible de se former ou d’apprendre la langue.