Le championnat le plus suivi au monde s’apprête à reprendre du service ce samedi. Plusieurs Romands, qui connaissent cette compétition de près, nous aident à y voir plus clair.

Le trophée de la première division anglaise commence à se disputer dès cet après-midi à 13h30, avec une rencontre en Arsenal et Fulham. KEYSTONE

Des stars, du spectacle et des émotions! La Premier League anglaise est fin prête pour sa reprise, prévue ce samedi à 13 h 30 avec une rencontre entre Arsenal et le néo-promu Fulham. Le championnat le plus suivi au monde est aussi souvent le plus disputé, avec six grosses écuries capables d’aller dérocher le titre, et plusieurs outsiders qui ne demandent qu’à venir bousculer cette hiérarchie.

Pour prendre un peu la température avant le lancement de cette édition 2020/2021, Raffaele Poli, Noah Sylvestre, Marc Hottiger et Raphaël Crettol ont accepté de répondre à trois questions: Quel sera le Top 6? Qui sera l’équipe surprise de cette édition? Quel joueur va se révéler cette saison? Petit tour d’horizon avec des Romands qui connaissent bien cette compétition.

Raffaele Poli, fondateur de l’Observatoire du football (CIES) à l’Université de Neuchâtel:

Top 6: Manchester City aura à cœur de reconquérir le titre. À mon avis, Liverpool terminera derrière les Citizens, mais aussi derrière Manchester United, qui est une équipe qui monte. Au pied du podium, je vois bien Chelsea, qui s’est beaucoup renforcé avec de jeunes joueurs. Je placerais ensuite Tottenham et Arsenal pour conclure ce Top 6.

Surprise: J’attends beaucoup de Leeds United. Bielsa va jouer dans la continuité de la promotion, avec un jeu qui a permis à son équipe de dominer les débats en Championship. Je ne me fais pas trop de soucis pour cet aspect. Quelques recrues ont été engagées cet été, même si le coach est un peu réticent à les faire jouer d’entrée. Cette équipe est aussi attendue au tournant par ses adversaires, et terminer dans la première moitié de classement serait une réussite.

Un joueur: J’en parlais tout à l’heure, les jeunes de United me paraissent prêts pour une bonne saison. Avec l’arrivée fracassante de Bruno Fernandes, on s’attend à ce qu’il continue sur cette lancée. Idem pour Mason Greenwood qui est incroyablement doué. Même s’ils sont plus connus, les jeunes Rashford et Martial vont apporter quelque chose. On dirait qu’il se passe enfin quelque chose à United!

Marc Hottiger, ancien défenseur du LS et de Sion, mais aussi de Newcastle United (1994-1996) et Everton (1996-1997):

Top 6: J’imagine bien Liverpool remporter le titre. Je placerais ensuite les deux équipes de Manchester, d’abord City, puis United. À mon avis, Chelsea va terminer au pied du podium. Mais je veux quand même inclure Newcastle, pas forcément pour des raisons sportives, mais parce que j’ai d’excellents souvenirs là-bas et je voudrais vraiment les revoir dans le Top 6! Finalement je placerais bien Tottenham en queue de ce Top 6.

Surprise: Pourquoi pas Wolverhampton? Ils sont régulièrement proches du haut du classement. C’est une équipe qui développe un bon football et elle pourrait, si elle trouve de la stabilité, venir titiller les grands. Bien sûr, Arsenal et Leicester ont toujours leur carte à jouer. À part ceux-là, je ne vois pas trop qui pourrait créer la surprise.

Un joueur: Laissez-moi réfléchir… Pour être franc, je n’ai pas forcément suivi très attentivement le mercato, ni les matches de préparations. Difficile à dire! On verra à la fin du championnat.

Noha Sylvestre, ancien junior de West Ham United (2014-2019), actuellement au FC La Chaux-de-Fonds:

Top 6: Pour moi, les favoris pour la saison à venir ne sont ni Manchester City, ni Liverpool. Je vais miser sur Chelsea, qui a fait plusieurs transferts très intéressants. Ensuite, j’imagine tout de même Liverpool, suivi de Manchester United. À la quatrième place, je vois bien City. Arsenal peut se glisser en cinquième position. Et le dernier de mon Top 6 sera Tottenham.

Surprise: Je pense que Leeds United va surprendre tout le monde. L’équipe de Bielsa a montré de quoi elle était capable en Championship. À elle de s’adapter dans ce qui est, pour moi, est la plus grande ligue du monde.

Joueur: Un ami avec qui je jouais à West Ham vient de signer un contrat avec West Bromwich Albion après un prêt dans cette équipe. C’est un jeune talent qui s’appelle Grady Diangana. Il a grandement participé à la promotion du club. Il faut garder un œil sur lui. Mais en pensant aux stars, j’ai le sentiment que Timo Werner (transféré de Leipzig à Chelsea cet été) va faire une saison spéciale.

Raphaël Crettol, champion suisse de Fantasy Premier League et 57e mondial (sur plus de 7,5 millions de joueurs) l’an dernier:

Top 6: L’impression dégagée par Manchester City en fin de saison me laisse penser que Liverpool devra céder sa couronne. City, c’est une machine et une force pure, alors que Liverpool est plus dans l’émotion, avec notamment son public. Avec Chelsea, qui s’est beaucoup renforcé, c’est l’inconnue mais je vois bien les Blues sur le podium. Je mettrais ensuite Manchester United quatrième, puis Tottenham et Arsenal.

Surprise: Ce sera très compliqué pour une autre équipe de s’inviter dans le Top 6 et je ne vois pas trop une surprise à l’image de Leicester en 2016. Les «petites» équipes comme Sheffield ou Burnley qui ont terminé dans le top 10 la saison passée sont extrêmement bien organisées défensivement et sont efficaces sur coups de pieds arrêtés. C’est la clé pour bousculer les cadors en Premier League. Ce sera aussi intéressant de suivre le Leeds de Bielsa, qui est un stratège très minutieux.

Un joueur: Arrivé du Bayer Leverkusen à Chelsea, le jeune allemand Kai Havertz a une lecture du jeu incroyable et pourrait rapidement réussir à s’imposer. Sinon, il faudra aussi suivre Hakim Ziyech du côté des Blues. Il a les moyens de devenir une «révélation à la Mahrez», lorsque ce dernier jouait à Leicester. Ziyech a en tout cas le même style de jeu, délivre des caviars et est spectaculaire. Il sera à placer dans votre équipe Fantasy, mais attention: il est annoncé blessé samedi!

Quatre Suisses en lice Après un épisode tumultueux avec les supporters d’Arsenal la saison dernière, Granit Xhaka a continué à s’imposer comme un patron du milieu de terrain dans l’effectif de Mikel Arteta. On devrait donc toujours voir l’ancien Bâlois régir le jeu des Gunners depuis son poste de milieu défensif. Fabian Schär a fait bonne figure l’an dernier dans la défense de Newcastle. Mais sa saison a régulièrement été freinée par des blessures. En tout cas, les fans des Magpies apprécient le défenseur central, qui devrait avoir du temps de jeu en fonction de sa forme. Aussi sujet aux blessures, Xherdan Shaqiri, qui était annoncé sur le départ depuis la fin de la saison dernière, risque bien de ne pas beaucoup jouer cette saison. Liverpool a recruté des profils intéressants à des postes convoités par l’ailier, et «XS» pourrait bien passer au second plan. Pourtant, il a besoin de temps de jeu pour espérer être retenu en équipe nationale lors de ses prochains rendez-vous. Eldin Jakupovic, sous contrat à Leicester depuis 2017, devrait garder sa place de numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens des Foxes.