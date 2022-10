Quatre Russes arrêtés en Norvège

Norvège : Quatre Russes arrêtés pour violation d’une interdiction de photographier

Les trois hommes et une femme arrêtés dans le nord de la Norvège prétendaient faire du tourisme. Ils sont suspectés de s’être trop approchés d’un site stratégique.

Les forces de l’ordre norvégiennes augmentent la surveillance près du site gazier de Karst, non loin de la ville de Stavanger.

La police norvégienne a annoncé, lundi, l’arrestation, jeudi dernier, de quatre Russes suspectés d’avoir violé une interdiction de photographier, après une série d’interpellations similaires dans un climat de nervosité sur les sites stratégiques du pays. La nature exacte de l’objet ou du site auquel les quatre Russes – trois hommes et une femme – s’étaient intéressés n’a pas été divulguée. Les quatre Russes ont été arrêtés dans le nord du pays, dans une voiture immatriculée en Russie et placés le lendemain en détention provisoire pour sept jours.

Pas de drone pour eux

Désormais plus gros fournisseur de gaz de l’Europe, la Norvège a renforcé la sécurité autour de ses installations pétrogazières après de mystérieux vols de drones – notamment près de certaines plateformes en mer – et le sabotage présumé des gazoducs Nord Stream 1 et 2, en mer Baltique voisine.