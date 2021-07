Crise des opiacés : Quatre sociétés pharmaceutiques prêtes à une forte amende

La crise des opiacés a fait plus de 500’000 morts par overdose aux États-Unis depuis 20 ans. Quatre entreprises pourraient passer à la caisse, dont le laboratoire Johnson & Johnson.

Accusés d’avoir alimenté la crise des opiacés qui ravage les États-Unis, le laboratoire Johnson & Johnson et trois gros distributeurs américains de médicaments ont accepté de payer 26 milliards de dollars (quelque 23,86 milliards de francs) pour solder des milliers de litiges, a annoncé mercredi la procureure de l’État de New York.

Le laboratoire Johnson & Johnson a accepté de payer 5 milliards sur neuf ans, et les distributeurs McKesson, Cardinal Health et AmerisourceBergen, 21 milliards sur 18 ans, pour mettre fin à près de 4000 actions en justice intentées par des dizaines d’États américains et collectivités locales, dans le cadre d’un accord à l’amiable «historique», a précisé la procureure dans un communiqué.