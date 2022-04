Syrie : Quatre soldats ont été tués par une frappe israélienne

Mercredi, une frappe israélienne a touché une région près de Damas, en Syrie, faisant plusieurs morts et plusieurs blessés parmi les militaires.

Quatre soldats syriens ont été tués et trois autres blessés après une frappe israélienne nocturne près de Damas, a indiqué mercredi une source militaire à l’agence de presse officielle syrienne SANA. «L’ennemi israélien a mené une agression aérienne à l’aube en tirant plusieurs missiles depuis Tibériade visant plusieurs positions aux alentours de Damas», a indiqué la source militaire. «Notre défense anti-aérienne a intercepté plusieurs missiles et l’enquête a indiqué que quatre soldats ont été tués, trois autres blessés et des dégâts matériels constatés», a précisé la source à SANA.