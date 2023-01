Open d’Australie : Quatre spectateurs interrogés pour avoir déroulé des drapeaux russes

Ces spectateurs assistaient notamment à la rencontre opposant le Russe Andrey Rublev au Serbe Novak Djokovic, remportée par ce dernier, ont précisé les journaux The Age et Herald Sun.

«Quatre personnes qui quittaient le stade ont déployé des drapeaux et symboles inappropriés et ont menacé les agents de sécurité», a déclaré un porte-parole des organisateurs, Tennis Australia, cité par ces médias.

La police est intervenue

«La police de l’État de Victoria est intervenue et continue de les interroger. Le confort et la sécurité de tous est notre priorité et nous travaillons étroitement avec la police et les autorités», ajoute-t-on de même source.