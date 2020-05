Egypte

Quatre sphinx sur la place Tahrir font polémique

Sur l'emblématique place Tahrir du Caire, quatre sphinx fraîchement déplacés de leur site originel à Louxor créent la polémique, en attendant d'être officiellement dévoilés.

«Objets inestimables»

Ce projet urbanistique, lancé par les autorités en 2019, s'est attiré les foudres d'archéologues, de militants et d'universitaires, en raison notamment de l'exposition des pièces antiques à la pollution et à l'érosion. Fin 2019, une pétition demandant l'arrêt des travaux a été adressée au président Abdel Fattah al-Sissi. Invoquant la Convention de Venise (1964) pour la restauration et la préservation des monuments, les avocats du Centre égyptien pour les droits économiques et sociaux (ECSR), une ONG locale, ont même entamé une procédure judiciaire dénonçant la mise en danger «d'objets inestimables». La Convention de Venise a été adoptée par l'Unesco en 1974 et signée la même année par l'Egypte.