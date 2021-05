Suisse romande - Quatre spots fantastiques pour un pique-nique en pleine nature

Après la semaine pluvieuse qui vient de s’écouler, le beau temps fait son retour ce week-end. L’occasion d’aller se dégourdir les jambes dans la nature et d’inaugurer la saison des pique-niques. Pour ce faire, voici quatre idées de lieux en Suisse romande, accompagnées de quelques suggestions shopping pour vous équiper (à la fin de l’article).

Les lacs de Fenêtre (VS)

La cascade du Ramaclé (VD)

Riex (VD)

Le Mont Vully (FR)

Un petit coin bucolique depuis lequel admirer les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat, et jouir d’un beau panorama sur le Jura et les Alpes.